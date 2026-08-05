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DEM Parti çerçeve yasayı imzaladı mı? Toplantıdan flaş açıklamalar

DEM Parti çerçeve yasayı imzaladı mı? Toplantıdan flaş açıklamalar
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'deki grup toplantısında çerçeve yasa teklifiyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantı öncesi imza atılmadığı belirtilirken, Milletvekili Saruhan Oluç mutabakat sağlandığını söyledi. Bakırhan ise 'Değerlendiriyoruz' dedi. Toplantı sonrası partinin teklifi imzaladığını gösteren video servis edilmesi bekleniyor.

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'de DEM Parti grubunda "çerçeve yasa" teklifine ilişkin toplantı devam ederken gazetecilerin teklifi DEM Parti'nin teklifi imzalayıp imzalamayacağına ilişkin sorusu üzerine, "Değerlendiriyoruz içeride bakacağız" dedi. Toplantının ardından DEM Parti'nin "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni imzaladığını gösteren videoyu servis etmesi bekleniyor.

TBMM'de DEM Parti Grubunda "çerçeve yasa"ya ilişkin DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri Meral Danış Beştaş, Cengiz Çiçek ve Saruhan Oluç'un yer aldığı bir toplantı düzenlendi.

Toplantı devam ederken arada dışarı çıkan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, kanun teklifine henüz imza atmadıklarını söyledi.

DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, "çerçeve yasa" teklifiyle ilgili "Anlaşmazlık yok mutabıkız, maddelere DEM Parti onay verdi" dedi.

"İmza attınız mı?" sorusuna ise DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Değerlendiriyoruz içeride bakacağız" yanıtını verdi.

Yapılan toplantının ardından DEM Parti'nin Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifini imzaladığı bir videoyuyu servis etmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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