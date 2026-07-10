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Dem Parti Eş Genel Başkanlarından Ahmet Telli İçin Taziye Mesajı

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, 78 yaşında hayatını kaybeden şair ve yazar Ahmet Telli için sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, şair ve yazar Ahmet Telli'nin vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Yazar ve şair Ahmet Telli, Ankara'da 78 yaşında hayatını kaybetti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin en sevilen şairlerinden Ahmet Telli'nin yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duydum. Ailesine, yakınlarına ve onu yüreğinde taşıyan herkese başsağlığı diliyorum. Bu ülkenin acılarını incelikle taşıyan, umudu en zor zamanlarda bile terk etmeyen büyük bir şairdi. Belki de bu yüzden, 'Hangi duvar yıkılmaz sorular doğruysa / bir gün gelirsek hangi kent güzelleşmez' dizeleri, daima yaşayacak. Onu bugün en çok şiirleri anlatıyor. Bizlere ise o dizelerin açtığı yolda, insan kalmaya çalışmak düşüyor. Hoşça kal Ahmet Telli."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da şu mesajı paylaştı:

"Bugün yalnızca bir şairi değil; sözüyle umudu, direnci, aşkı ve insanı çoğaltan büyük bir yüreği uğurluyoruz. Şiirleriyle en karanlık günlerde yolumuza ışık, kavgamıza omuz, acımıza ortak olan devrimci şair Ahmet Telli, geride bıraktığı sonsuz mirasla bu toprakların hafızasında hep yaşayacak. Güle güle Ahmet Telli…"

Kaynak: ANKA
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