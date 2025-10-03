DEM Parti Liderlerinden AİHM Kararlarına İlişkin Çağrı

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani davası hükümlüleri için çağrıda bulunarak serbest bırakılmalarını talep etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabında Aihm'in Selahattin Demirtaş hakkında üçüncü kez hak ihlali kararı verdiğini belirterek, "Aihm kararlarının bağlayıcı olduğunu, uygulanması gerektiğini artık ülkede bilmeyen tek bir yurttaşımız kalmadı. Kamuoyu vicdanını yaralayan hukuk tanımaz tutumdan vazgeçilmelidir. AİHM kararlarının uygulanması hem hukuka ve adalete güveni yeniden tesis eder hem de milyonların gönlünü ferahlatır. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani tutsakları ile tüm siyasi tutukluların özgürlüğü bir an evvel sağlanmalıdır. Barışa, özgürlüğe, demokrasiye inanan milyonların beklentisi budur" ifadelerini kullandı.

"Hukukun gereği yapılmalı, siyasal iklimi yumuşatacak ve toplumsal barışa katkı sunacak bir karar bekliyoruz"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da şu paylaşımı yaptı:

"AİHM, Sayın Demirtaş hakkında üçüncü kez ihlal kararı verdi. Anayasa'nın 90. maddesine göre AİHM kararları bağlayıcıdır ve uygulanması gerekir. Bu karar, sadece hukuki anlamda değil, aynı zamanda toplumsal barış için de bir gerekliliktir. Barışa olan inancın, çözüme dair umudun ve sürece duyulan güvenin büyüyebilmesi için de bu kararın uygulanması elzemdir. Artık hukuku tanımak, yargıyı araçsallaştırmaktan vazgeçmek, Demirtaş, Yüksekdağ ve Kobani tutsakları da dahil olmak üzere tüm siyasi tutsakları serbest bırakmanın zamanıdır. Hukukun gereği yapılmalı, siyasal iklimi yumuşatacak ve toplumsal barışa katkı sunacak bir karar bekliyoruz."