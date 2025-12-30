Haberler

Dem Parti'den Lazkiye Uyarısı: Alevilere Yönelik Saldırılar Derhal Durdurulmalı

Güncelleme:
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Suriye'nin Lazkiye kentinde Alevilere yönelik organize saldırıların başladığını belirterek, BM ve uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırdı. Sivil halkın güvenliğinin ciddi anlamda tehdit altında olduğunu vurguladılar.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Suriye'nin Lazkiye kentinde Alevilere yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaparak BM ve uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırdı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Suriye'nin Lazkiye kentinde Alevilere yönelik organize saldırıların başladığına dair gelen bilgilerden büyük endişe duyduklarını açıkladı. Açıklamalarda, sivillerin can güvenliğinin ciddi risk altında olduğu vurgulandı.

Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'nin Lazkiye kentinde Alevilere yönelik organize saldırıların başladığı, ev ve iş yerlerinin tahrip edildiği haberlerini büyük bir endişe ile takip ediyoruz. Bu organize saldırılar acilen durdurulmalıdır! Başta BM ve uluslararası toplum olmak üzere herkesi harekete geçmeye Suriye'de yaşananlara karşı kalkan olmaya çağırıyoruz. Suriye'de yaşanacak olası katliamların önüne geçmek mümkün! Suriye'deki Alevi toplumunun sesi olalım!" ifadesini kullandı.

"Daha büyük katliamlar yaşanmadan üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz"

Bakırhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Suriye'nin Lazkiye kentinde Alevilere yönelik organize saldırılar başladığı yönünde bilgiler geliyor. Binlerce sivil insanın risk altında olduğu bu durumda her geçen saat kritiktir. Sivilleri korumakla yükümlü olan Geçici Şam Hükümeti'nin gerekli önlemleri almadığı görülmektedir. BM ve uluslararası toplum acilen harekete geçmeli. Türkiye siyasi ve diplomatik kanallarla devreye girmelidir. Sivil halk acil koruma altına alınmalıdır. Tüm siyasi ve toplumsal çevreleri, daha büyük katliamlar yaşanmadan üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz."

