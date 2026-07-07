Dem Partili Güneş: Dedaş'ın Mardin'deki Elektrik Kesintileri Yaşam Hakkı İhlaline Dönüştü

(MARDİN) - Dem Parti Milletvekili Beritan Güneş, DEDAŞ'ın Mardin'deki elektrik kesintilerine tepki göstererek, "Her yıl tekrarlanan bu sistematik mağduriyet, basit bir hizmet aksaklığı değil; açıkça halkı en temel ihtiyaçlarından mahrum bırakmak ve cezalandırmaktır" dedi.

DEM Parti Milletvekili Beritan Güneş, DEDAŞ'ın Mardin'deki elektrik kesintilerine tepki gösterdi. Güneş, kesintilerin Kızıltepe, Mazıdağı ve Derik dahil olmak üzere Mardin genelinde yurttaşları günlerce elektriksiz bıraktığını belirterek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"DEDAŞ'ın Mardin halkına yönelik adeta bir cezalandırma yöntemine dönüştürdüğü kronik elektrik kesintileri, artık tahammül sınırlarını aşarak doğrudan bir yaşam hakkı ihlaline dönüşmüştür. Her yaz olduğu gibi bu yaz da Kızıltepe, Mazıdağı, Derik dahil tüm Mardin'de, 'onarım çalışması yapıyoruz' gibi hiçbir inandırıcılığı ve gerçekliği olmayan yanıtlarla yurttaşlar günlerce elektriksiz bırakılmaktadır. Her yıl tekrarlanan bu sistematik mağduriyet, basit bir 'hizmet aksaklığı' değil; açıkça halkı en temel ihtiyaçlarından mahrum bırakmak ve 'cezalandırmaktır.'"

Bu ciddiyetsiz ve lakayt tavır; evlerinde solunum cihazına bağlı yaşayan hastaların, yaşlıların ve çocukların sağlığını doğrudan tehlikeye atmaktadır. DEDAŞ'ın sergilediği bu pervasızlığın en büyük ortağı ise şirketi denetlemekle yükümlü olduğu halde sessiz kalarak ona adeta bir cezasızlık zırhı sağlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'dır. Günümüz koşullarında kesintisiz enerjiye erişim bir lütuf değil, evrensel bir haktır. Ancak bu evrensel hakka karşın şirket, kar hırsıyla halkın hayatını riske atmaya ve bölgenin can damarı olan tarımsal üretimi baltalamaya pervasızca devam etmektedir.

Başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere, ilgili tüm merkezi ve yerel kurumları bu sistematik elektrik kesintilerini derhal sonlandırmaya; halkın eşit, kesintisiz ve nitelikli enerjiye erişimini sağlamak üzere sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz!"

Kaynak: ANKA