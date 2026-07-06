Dem Parti Kadın Meclisi'nden NATO Zirvesi Açıklaması: "Hiçbir Güvenlik Zirvesi, Halkların Barış İçinde Bir Arada Yaşama Talebinin Önüne Geçemez"

(ANKARA) - Dem Parti Kadın Meclisi'nden 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Hiçbir güvenlik zirvesi, halkların ve kadınların özgür, eşit ve barış içinde bir arada yaşama talebinin önüne geçemez" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, zirveye yönelik itirazların "savaşa karşı barışı savunanların itirazı" olduğu belirtilirken, gözaltılara tepki gösterildi.

DEM Parti Kadın Meclisi'nden 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin yapılan açıklamada, NATO Zirvesi'ne yönelik itirazların "savaşa karşı barışı savunanların itirazı" olduğu belirtilerek, "Bu itirazı yükselttikleri için şafak operasyonlarıyla gözaltına alınan kadınlar ve gençler bu ülkenin güvenlik sorunu değil, barışın ve demokratik geleceğin inşacılarıdır" ifadelerine yer verildi.

Zirve öncesinde alınan güvenlik tedbirleri de hatırlatılarak "Zirve öncesi protokolün geçeceği yollara yapılan harcamalar, kadınların yaşadığı derin yoksulluğun nasıl görmezden gelindiğinin kanıtıdır. Yollara çekilen bariyerler, yaşanan ekonomik krizle beraber evlere ve yaşam alanlarına yansıyan yoksulluk gerçeğinin önüne çekilmiş bariyerlerdir" denildi.

"KADINLAR HER DEFASINDA BU SAVAŞ POLİTİKALARININ HEDEFİ OLMUŞTUR"

Açıklamada, "Kuruluş kodlarında cinsiyetçilik, milliyetçilik, savaş ve militarizm olan NATO'ya itiraz; savaşa, emperyalizme ve halkların ortak, eşit yaşamını hedef alan politikalara itirazdır. Kadınların bedenini, emeğini, haklarını ve yaşamını hedef alan erkek egemen zihniyete karşı yükselen itirazdır" değerlendirmesinde bulunuldu.

NATO ve benzeri askeri ittifakların eleştirilerek, "NATO ve benzeri askeri ittifakların temel amacı; tekçi, cinsiyetçi ve erkek egemen politikaları emperyal çıkarlar doğrultusunda hayata geçirmektir. Bugüne kadar gerçekleştirilen her zirve, savaş politikalarının yeniden üretildiği ve meşrulaştırıldığı bir zemine dönüşmüştür. Özellikle Orta Doğu'da derinleştirilen savaş politikaları bunun en açık göstergesidir. Kadınlar her defasında bu savaş politikalarının hedefi olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bu zirvelerde esas alınan halkların ve kadınların güvenliği değil; sermayenin, emperyal çıkarların ve savaş politikalarının güvenliğidir. Kadınları ve kız çocuklarını istismar eden ve Epstein dosyalarında adı geçen ve suç şebekelerinde yer alanların güvenliğidir. Bu nedenle bu zirveye karşı çıkmak kadınların en meşru ve demokratik hakkıdır" denildi.

"NATO ZİRVESİ'NİN GÜVENLİĞİ DEĞİL, SAVAŞIN VE ŞİDDETİN HEDEFİ OLAN KADINLAR KORUNMALIDIR"

Kadınların farklı ülkelerde yürüttüğü mücadeleye de değinerek "Bugün Afganistan'dan İran'a, Suriye'den Sudan'a, Lübnan'dan Türkiye'ye kadar kadınların haklarına, yaşamlarına ve kazanımlarına yönelik saldırılara karşı yükselen kadın mücadelesi bu meşruiyetin en güçlü ifadesidir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Bu mücadele bugün aynı kapitalist zihniyetle, emperyal hayallerle Ankara'da bir araya gelecek olan zirveye karşı ülkenin dört bir yanında milyonlarca kadının itirazı olarak kendini göstermiştir" denildi.

Açıklamada, gözaltı ve tutuklamalara tepki gösterilerek "Bu itirazı susturmaya yönelik yapılan hiçbir gözaltı ve tutuklamayı kabul etmedik, etmeyeceğiz. Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın ruhu; savaşı besleyen ve koruyan ittifakları değil, bu ruhun mayası olan kadınların özgürlük mücadelesini esas alan, erkek egemen düzene ses yükselten kadınların sesine ses olmaktır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın sonunda ise, "Bu ülkenin gerçek güvenlik sorunu savaştan ve sömürüden beslenen, halkların ve kadınların yaşamını hedef alan emperyalist, kapitalist ve kadın düşmanı ittifaklardır. Sınırları aşan kadın mücadelemizle, dayanışmamızla savaşın karşısında olacak, barışın kurucu özneleri olacağız. NATO Zirvesi'nin güvenliği değil, savaşın ve şiddetin hedefi olan kadınlar korunmalıdır" denildi.

Kaynak: ANKA