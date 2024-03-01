DEM Parti İstanbul Seçim Bildirgesini Okudu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, İstanbul seçim bildirgesini okudu.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki programda konuşan Beştaş, ekonomik, siyasal, toplumsal ve bölgesel krizlerin gölgesinde 31 Mart yerel seçimlerine gittiklerini ifade ederek, "Bu karanlığın içinde her bir kentimizi; ışığın, barışın, adaletin, eşitliğin ve mutluluğun mekanı kılmak bizim sorumluluğumuzdur." dedi.

Emeğin kentini emekçilerin yöneteceğini dile getiren Beştaş, "İstanbul bir kadın kentidir. Bu şehrin bütün çilesini çeken kadınlar, kaderine de karar verecek, İstanbul'u kadınlar yönetecek." diye konuştu.

Kenti demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve bütün örgütlü kesimlerle birlikte yöneteceklerini kaydeden Beştaş, şunları aktardı:

"İstanbul'u tek adamlardan kurtaracak, katılımcı, çoğulcu, yerinden ve doğrudan demokrasi anlayışıyla yöneteceğiz. Halkın kentin yönetim süreçlerinin her aşamasına katılımını sağlamak için köy, mahalle ve kent meclislerini, kent forumlarını, kadın ve gençlik meclislerini destekleyip yaygınlaştıracağız."

Beştaş, ulaşımda raylı sistemlere öncelik tanıyacakları, kenti boydan boya kaplayan metro sistemleri inşa edecekleri, bir ulaşım ağı oluşturacakları ve 7/24 aktif hale getirecekleri metro seferleriyle İstanbul'u 24 saat yaşayan bir kente dönüştürecekleri vaatlerini de sıraladı.

Yerel yönetimlerin yönetilmesi konusuna değinen Murat Çepni ise Türkiye yerel yönetim tarihinde ilk kez uyguladıkları yenilikçi, katılımcı, toplumcu ve çok dilli belediyecilik, eş başkanlık sistemi, ekolojik yerel yönetim modellerini halkla birlikte büyütmeyi hedeflediklerini dile getirdi.