Dem Parti İmralı Heyeti Yarın Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dördüncü Kez Bir Araya Gelecek

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar yarın saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dördüncü kez görüşecek.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, yarın saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

