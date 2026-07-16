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Dem Parti İmralı Heyeti Üyeleri, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Görüştü

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DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de yaklaşık 40 dakika süren basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapılmazken, çerçeve yasa beklentisi sürüyor.

(ANKARA) - Dem Parti İmralı Heyeti üyeleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlamasının ardından yayımladığı ortak rapor kapsamında, TBMM tatile girmeden çerçeve yasa çıkarılması konusunda beklentiler sürüyor.

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bu kapsamda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Yaklaşık 40 dakika süren basına kapalı görüşme sonrasında açıklama yapılmadı. Bahçeli, görüşmenin ardından TBMM'den ayrıldı.

Kaynak: ANKA
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