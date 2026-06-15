Dem Parti İmralı Heyeti, Akpm Birleşik Sol Grubu ile Görüştü

(ANKARA) - Dem Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancak AKPM Birleşik Sol Grubu Eş Başkanları Laura Castel Fort ve George Loucaides ile Ankara'da bir araya geldi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AKPM Birleşik Sol Grubu Eş Başkanları Laura Castel Fort ve George Loucaides ile TBMM'de bir araya geldi. Görüşmede Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin geldiği aşama, umut hakkı ve uygulanmayan AİHM kararları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA