Dem Parti İmralı Heyeti, 23 Aralık'ta Adalet Bakanı Tunç ve TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Görüşecek

DEM Parti İmralı Heyeti, 23 Aralık'ta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşerek, ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelecek.

(ANKARA) - Dem Parti İmralı Heyeti, 23 Aralık Salı günü saat 10.30'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Adalet Bakanlığı'nda görüşecek. Bakan Tunç ile yapılan görüşmenin ardından Heyet, saat 12.30'da ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile TBMM'de bir araya gelecek.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Özgür Faik Erol, 23 Aralık Salı günü saat 10.30'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Adalet Bakanlığı'nda görüşecek. Bakan Tunç ile yapılan görüşmenin sonrasında Heyet, saat 12.30'da ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret edecek.

