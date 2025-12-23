Dem Parti İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile Görüştü... Mithat Sancar: Adalet Bakanlığı'nın Kapsamlı Hazırlıklar Yaptığını Öğrendik

(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti. DEM Parti Şanlıurfa Mliletvekili Mithat Sancar, "Süreçle ilgili düzenlemelerin çeşitli boyutlarda ele alınması da yine bu görüşmede söz konusu oldu. Biz Adalet Bakanlığı'nda yoğun bir çalışma olduğunu gördük. Verilen bilgilerden de Adalet Bakanlığı'nın kapsamlı hazırlıklar yaptığını öğrendik. Kendi önerilerimizi de sunduk. Hedefimiz, amacımız barışı hukukla güvence altına almak ve adalet zemininde kalıcı hale getirmektir. Bu konuda çalışmalar devam edecek. Temaslar devam edecek. Görüşmeler devam edecek elbette" dedi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrasında Heyet, gazetecilere görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, Adalet Bakanlığı'yla, Adalet Bakanı ve bürokratlarıyla kapsamlı bir görüşme yaptıklarını belirterek "Önemli bir görüşmeydi. Gündemdeki adalet ve hukuk sorunlarını ele aldık. Tabii ki yürümekte olan süreçle ilgili hukuksal düzenlemeler konusunda da fikir alışverişinde bulunduk. Hem onların hazırlıklarıyla ilgili bilgiler almak aldık hem de önerilerimizi sunduk. Biliyorsunuz barış ancak adalet zemininde ve hukuksal güvencelerle kalıcı hale gelebilir. Bu açıdan Adalet Bakanlığı'na da önemli bir rol ve görev düştüğünü yine Sayın Bakan ve ekibi de söylüyorlar. Bunun farkındalar" diye konuştu.

"Bakan, Meclis'te görüşülmekte olan 11. Yargı Paketi dahil hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldı"

Pek çok konuda çalışmaların devam ettiği söyleyen Sancar, şunları kaydetti:

"Şu an Meclis'te görüşülmekte olan 11. Yargı Paketi dahil hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldı. İnfazda eşitlik, adalet de konuşmalarımızın ve görüşmemizin bir konusuydu. Süreçle ilgili düzenlemelerin çeşitli boyutlarda ele alınması da yine bu görüşmede söz konusu oldu. Biz Adalet Bakanlığı'nda yoğun bir çalışma olduğunu gördük. Verilen bilgilerden de Adalet Bakanlığı'nın kapsamlı hazırlıklar yaptığını öğrendik. Kendi önerilerimizi de sunduk. Hedefimiz, amacımız barışı hukukla güvence altına almak ve adalet zemininde kalıcı hale getirmektir. Bu konuda çalışmalar devam edecek. Temaslar devam edecek. Görüşmeler devam edecek elbette. Sonuçta bu süreci barışa, adalete ve demokrasiye götürmek hep birlikte yapılacak çalışmalarla mümkün olacaktır. Adalet Bakanına ve ekibine bu açıdan teşekkürlerimizi sunmak isteriz."

Buldan: "Barış süreci ile ilgili çıkarılacak olan yasada nasıl bir hazırlık yapıldığına dair görüşmemiz oldu"

İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan da Adalet Bakanı Tunç ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Birçok konu konuşuldu. Özellikle barış süreci ile ilgili çıkarılacak olan yasada nasıl bir hazırlık yapıldığına dair görüşmemiz oldu ama bunun dışında cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri başta olmak üzere yaşlı ve hasta tutuklular yine infazı yakılan tutuklular da gündem haline geldi. Bunlarla ilgili biliyorsunuz çok sayıda yaşlı ve hasta tutuklu var. Cezaevi İdari Gözlem Kurullarında yaşanan sorunlardan kaynaklı tahliyeler gerçekleşmiyor. Bununla ilgili de görüşlerimizi ve önerilerimizi Sayın Bakan'a yaptık. Yine bunun dışında COVID infaz eşitliği meselesinde bizlere gelen çok sayıda talep var.

Bununla ilgili de bir düzenleme olursa iyi olur diye görüşümüzü belirttik, ifade ettik ve Sayın Adalet Bakanı'nın da bu konudaki gerçekten yapıcı Yaklaşımından dolayı hem kendisine teşekkür ediyoruz. Hem de hazırlıkların en kısa zamanda bitmesi konusunda kendisi de bizimle aynı fikirde. Biz takip edeceğiz, istişare halinde olacağız, diyalog halinde olacağız ve sürecin selamete uğraması açısından da bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Sizlere de bir kez daha teşekkür ediyoruz."

Buldan, "MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın DEM Parti'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin raporuna dair açıklamaları nasıl değerlendirdikleri" sorusuna yanıt vermeyerek, soru almayacaklarını belirtti.