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DEM Parti İBB Başkan adayları Küçükçekmece'de Diyarbakırlılar Gecesi'ne katıldı

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, Küçükçekmece'de 'Diyarbakırlılar Gecesi'ne katıldı. Beştaş, İstanbul seçiminin Türkiye seçiminin kalbi olduğunu ve kendilerinin kimseye muhtaç olmadıklarını söyledi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, Küçükçekmece'de "Diyarbakırlılar Gecesi"ne katıldı.

Gecede konuşan Beştaş, İstanbul seçiminin Türkiye seçiminin kalbi olduğunu, sadece iki aday varmış gibi gösterildiğini ve kendilerinin kimseye muhtaç olmadıklarını söyledi.

Çaresiz olmadıklarını, insanlara seslenerek kendi oylarını kendi partilerine vereceklerini belirten Beştaş, "Kim hangi ilde seçmense lütfen 31 Mart'ta gitsin. Hep birlikte bunu sağlayalım." dedi.

Beştaş ve Çepni, geceye katılanlarla halay çekti, fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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