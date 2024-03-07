DEM Parti İBB Başkan adayları Kadıköy ve Bakırköy'de seçim çalışmalarına devam ediyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) İBB Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, Kadıköy ve Bakırköy'de seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Beştaş ve Çepni, Kadıköy'deki Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikasında (TÜM BEL-SEN) düzenlenen Veteriner Buluşmaları'na katıldıktan sonra, Kiğı, Karakoçan, Adaklı, Yayladere, Yedisu İlçeleri Sosyal Yardımlaşma, Kalkındırma ve Kültür Derneğini (KAYY-DER) ziyaret etti.

Burada bir konuşma yapar Beştaş, "Sanki şöyle bir algı var, 'Oylar İmamoğlu'na gidecek, CHP'ye gidecek, DEM Parti az oy alacak' ağırlıklı olarak bu işleniyor. Ayrıca maalesef kendi seçmenimiz yaygın bir şekilde Halk TV, Sözcü TV izliyor. O kanalları izleyenler DEM Parti sanki oy almıyormuş gibi bir dil kullanıyorlar. Bu katiyen doğru değil. Halkın bize çok büyük bir ilgisi var." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Kadıköy'de bir kafede Hemşinlilerle bir araya gelen Çepni ve Beştaş, vatandaşlarla sohbet etti.

İstanbul'un öneminin farkında olduklarını dile getiren Beştaş, "Biz diğer partilerin çalışmalarıyla ilgili değiliz. Kazanma, kaybettirme gibi bir gündemimiz yok. Tek bir gündemimiz var bizim çalışmalarımız, İstanbul'a dair düşüncelerimiz." diye konuştu.

Çepni, son olarak, Bakırköy'de DEM Parti standını ziyaret etti.