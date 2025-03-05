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DEM Parti heyeti, siyasi parti turları kapsamında ilk ziyaretini 10 Mart'ta CHP'ye yapacak

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Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısıyla ilgili DEM Parti heyeti, diğer partilere bir dizi ziyaret gerçekleştirecek. Bu kapsamda hazırlıklarını tamamlayan heyet, ilk ziyaretimi 10 Mart'ta CHP'ye yapacak

Dem Parti, siyasi parti turlarına haftaya başlıyor. Eş genel başkanların heyette olacağı ilk ziyaret 10 Mart'ta CHP'ye gerçekleştirilecek. Görüşme CHP Genel Merkezi'nde saat 13.00'te yapılacak. Görüşmede İmralı heyetinden de isimler olması bekleniyor.

CUMHUR İTTİFAKI'NA DA GİDECEKLER

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, partilerinin Meclis'teki grubunda gazetecilerle bir araya gelmiş, soruları yanıtlamıştı.

DEM Parti heyeti, siyasi parti turları kapsamında ilk ziyaretini 10 Mart'ta CHP'ye yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir randevu taleplerinin bulunup bulunmadığı sorusuna Oruç, "Siyasi parti turları yapacağız. Haftaya görüşmelere başlayacağız. Bu turlarımızın içinde yer ve zamanının uygun olduğu vakitte Cumhur İttifakı'nın bileşenleri de olacak ama bunu henüz detaylı planlamış değiliz" yanıtını vermişti

DEM Parti heyeti, siyasi parti turları kapsamında ilk ziyaretini 10 Mart'ta CHP'ye yapacak
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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