Abdullah Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var

Abdullah Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var
Güncelleme:
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti.

DEM Parti, İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı Adası'na hareket ettiğini duyurdu.

GÖRÜŞMENİN DETAYI BİLİNMİYOR

Partiden yapılan açıklamada görüşmenin kapsamı, gündem maddeleri ve ele alınacak konulara ilişkin bilgi verilmedi.

TBMM KOMİSYONUNUN ARDINDAN İLK GÖRÜŞME

Bu ziyaret, TBMM'de oluşturulan komisyonun Öcalan ile gerçekleştirdiği temasın ardından yapılan ilk ziyaret olarak dikkat çekiyor. DEM Parti heyeti, Öcalan ile son olarak 3 Kasım 2025 tarihinde görüşmüştü. Görüşmenin içeriği ve sonrasında yapılacak açıklamalar siyasi gündemin önemli başlıkları arasında yer almaya devam ediyor.

