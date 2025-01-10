İmralı heyeti yarın Demirtaş, pazar günü Yüksekdağ ile görüşecek

Dem Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir eski Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan İmralı heyetinin eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a gerçekleştireceği ziyaretlerin programı belli oldu.

YARIN DEMİRTAŞ, PAZAR GÜNÜ YÜKSEKDAĞ

Heyet; yarın Edirne'de Selahattin Demirtaş'ı, pazar günü ise Kandıra'da Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek. Ziyaretlerin saati ise 13.00 olarak belirlendi.

AÇIKLAMA YAPILMAYACAK

İmralı heyetinin, görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapmayacağı, açıklamanın daha sonra ve kapsamlı bir şekilde yapılmasının planlandığı bildirildi.