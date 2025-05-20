DEM Parti Heyeti CHP ile Görüşüyor

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından başlattığı siyasi parti ziyaretleri kapsamında CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki heyet ile görüşüyor.

Terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından DEM Parti heyeti siyasi parti ziyaretleri kapsamında dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüştü.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki DEM Parti heyeti bugün de CHP Genel Merkezi'nde CHP Lideri Özel ile görüşüyor. DEM Parti Heyetinde Eş Genel Başkanlara, Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli eşlik ederken Özel başkanlığındaki CHP heyetinde Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ve Grup Başkanvekili Murat Emir yer alıyor.

Görüşmenin ardından ortak bir açıklama yapılması beklenmezken, DEM Parti heyeti saat 16.00'da Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşecek.