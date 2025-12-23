Haberler

DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü

DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptığı görüşmede adalet ve hukuk sorunlarını ele aldı. Milletvekilleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, görüşmenin verimli geçtiğini ve barış süreci ile cezaevlerindeki hak ihlalleri üzerine önerilerde bulunduklarını belirtti.

Dem Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşme gerçekleştirdi.

Heyette yer alan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Bakan Tunç ile Adalet Bakanlığındaki görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Sancar, Bakan Tunç ve bürokratlarıyla kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gündemdeki adalet ve hukuk sorunlarını ele aldık. Tabii ki yürümekte olan süreçle de ilgili hukuksal düzenlemeler konusunda da fikir alışverişinde bulunduk. Hem onların hazırlıklarıyla ilgili bilgiler aldık hem de önerilerimizi sunduk." dedi.

"Barış ancak adalet zemininde ve hukuksal güvencelerle kalıcı hale gelebilir" ifadesini kullanan Sancar, bu kapsamda Adalet Bakanlığına da önemli bir görev düştüğünü dile getirdi.

Sancar, pek çok konuda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Buldan ise Bakan Tunç ile 1,5 saatlik verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, birçok konunun konuşulduğunu aktararak, "Özellikle barış süreciyle ilgili çıkarılacak yasada nasıl bir hazırlık yapıldığına dair görüşmemiz oldu ama bunun dışında cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri başta olmak üzere yaşlı ve hasta tutuklular, yine infazı yakılan tutuklular da gündem haline geldi." sözlerini sarf etti.

Yaşlı ve hasta tutuklulara ilişkin idari gözlem kurullarında yaşanan sorunlardan kaynaklı tahliyelerin gerçekleşmediğini söyleyen Buldan, bu konuyla ilgili görüş ve önerilerini de gündeme getirdiklerini bildirdi.

Buldan, "Kovid-19 infaz eşitliği" konusunda da kendilerine gelen çok sayıda talep olduğunu hatırlatarak, "Bununla ilgili de bir düzenleme olursa iyi olur diye görüşümüzü belirttik, ifade ettik. Sayın Adalet Bakanı'nın da bu konudaki gerçekten yapıcı yaklaşımından dolayı hem kendisine teşekkür ediyoruz hem de hazırlıkların en kısa zamanda bitmesi konusunda kendisi de bizimle aynı fikirde." diye konuştu.

Süreci takip edeceklerini, istişare ve diyalog halinde olacaklarını dile getiren Buldan, "Sürecin selamete uğraması açısından da bunun önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Aşiret lideri, Ankara'nın göbeğinde oğlunu vurdu

Aşiret lideri, başkentin göbeğinde silahını çekip oğlunu vurdu
Rusya ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdu

Ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Liverpool'un yıldızı Alexander Isak'tan çok kötü haber

Korkulan oldu!
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Arda Güler'in maaşı olay oldu

Aldığı maaş ülkeyi karıştırdı
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
title