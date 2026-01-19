Ateşkesin ardından Dem Parti, TBMM Grup Toplantısını Nusaybin'de toplayacak
DEM Parti, Suriye'deki gelişmelerin ardından Grup Toplantısı'nı TBMM yerine Şanlıurfa'nın Nusaybin ilçesinde yapma kararı aldı. Toplantıya Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan katılacak.
- DEM Parti, Suriye sınırındaki Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir grup toplantısı düzenleyecek.
- Suriye'de Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında bir ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması imzalandı.
- Suriye ordusu, 16 Ocak'ta YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısında başlattığı operasyonu doğusuna genişletti.
Dem Parti, Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından yarın yapılacak Grup Toplantısını TBMM yerine Suriye sınırındaki Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirecek.
Suriye'de Şam yönetimi ve terör örgütü YPG/SDG arasında ateşkes anlaşmasının imzalanması sonrası Dem Parti'den yeni bir hamle geldi.
GRUP TOPLANTISI NUSAYBİN'DE YAPILACAK
YÜRÜYÜŞÜN ARDINDAN TOPLANTI
Grup toplantısı, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın katılımıyla yapılacak. Program kapsamında saat 13.00'te Midyat Yolu Caddesi Demiryolu Kavşağı'nda toplanılacak. Buradan Sınır Parkı'na yürüyüş düzenlenecek, ardından grup toplantısı Sınır Parkı'nda gerçekleştirilecek.
NE OLMUŞTU?
Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon, daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü, Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.
Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.