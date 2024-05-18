DEM Parti Esenyurt'ta Kobani Davası'na Tepki Gösterdi

(İSTANBUL) - Esenyurt'ta düzenlenen halk buluşmasında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kobani Davası'nda HDP'li siyasetçilere verilen cezalara tepki gösterdi, " Kobani, birileri için kumpas davası olabilir ama bizim için özgürlüktür, direniştir ve öyle kalacaktır" dedi.

Kobani Davası'nda HDP'li siyasetçilere verilen cezalar, DEM Parti tarafından Esenyurt Meydanı'nda düzenlenen Halk Buluşması'nda protesto edildi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı etkinliğe EMEP Partisi, ESP, SGDF ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) de destek verdi.

"KOBANİ BİZİM İÇİN ÖZGÜRLÜKTÜR, DİRENİŞTİR"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kobani Davası'nda verilen kararlara tepki göstererek şöyle konuştu: "Kobani direniştir, IŞİD barbarlığına karşı dünya halklarını koruyan ve IŞİD barbarlığını o topraklara gömen kadınların, gençlerin halkların ortak mücadelesidir. Kobani Gericiliğin kalesinde, kadınların yok sayıldığı o coğrafyada kadının mücadelesiyle dünya halklarına, emekçilerine, devrimcilerine örnek olduğu büyük bir devrimdir. 7 Ekim devrimi neyse Kobani'deki halkların, kadınların devrimi de aynıdır. Onun için Kobani'yi yargılıyorlar. Niye Kobani'yi yargılıyorlar, çünkü Kobani'de IŞİD yenildi. Niye Kobani'yi yargılıyorlar, çünkü Kobani'de Kürt, Türk, Alevi, Sünni gençleri, IŞİD katliamlarına karşı kandi coğrafyasını, toprağını ve geleceğini savunduğu için Kobani'yi yargılıyorlar. Kobani, birileri için Kobani kumpas davası olabilir ama bizim için özgürlüktür, direniştir ve öyle kalacaktır. Kobani kumpas davasında kaybeden AKP-MHP-JİTEM ittifakı oldu. Kobani kumpas davasında aslında arkadaşlarımız kazandı. Kobani direnişi kazandı. Kobani'de yaşamını yitiren gençler kazandı. Kobanili kadınlar kazandı. Bu JİTEM ittifakını göndereceğiz."

"BU YOKSULLUK DÜZENİ BİTECEK"

Bakırhan, "Emin olun bu yoksulluk düzeni bitecek. Bu sömürü düzeni bitecek. Bizi 10 bin lira maaşa mahkum eden bu soyguncu talancı sistem bitecek. Şatafatı için, kendisi için 3'lü-5'li maaşlar alan ihalelerle yandaşlarını zenginleştiren bu düzen yerine halkların, emekçilerin, yoksulların, kadınların bir gün iktidar olduğu günler uzak değil. Yeter ki birlikte olalım" dedi.