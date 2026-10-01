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DEM Parti Eş Genel Başkanları T24'e erişim engeline gazetecilik için tepki gösterdi

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DEM Parti Eş Genel Başkanları T24'e erişim engeline gazetecilik için tepki gösterdi
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DEM Parti Eş Genel Başkanları, T24'e erişim engeli kararına tepki gösterdi. Hatimoğulları kararın gazeteciliğe ve halkın haber alma hakkına müdahale olduğunu, Bakırhan ise yalnızca bir medya kuruluşunun değil toplumun haber alma hakkının hedef alındığını söyledi.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, T24 hakkında erişim engeli kararı verilmesine ilişkin, "T24'e yönelik erişim engeli; gazeteciliğe, ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına müdahaledir. Yargının, istenmeyen sesleri susturmanın ve yalnızca istenenleri görünür kılmanın aracına dönüştürülmesini kabul etmiyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamayla T24 hakkında erişim engeli kararı verilmesine tepki gösterdi.

Hatimoğulları, "T24'e yönelik erişim engeli; gazeteciliğe, ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına müdahaledir. Yargının, istenmeyen sesleri susturmanın ve yalnızca istenenleri görünür kılmanın aracına dönüştürülmesini kabul etmiyoruz. Erişim engellerine rağmen gazetecilikte ısrar eden, hakikatin peşinden giden gazeteciler var olmaya devam edecek. T24 emekçilerinin yanındayız" ifadesini kullandı.

Bakırhan da "T24'e yönelik erişim engeli, yalnızca bir medya kuruluşunu değil, toplumun özgürce haber alma hakkını da hedef alıyor. Gazeteciliğin susturulmasına, eleştirel seslerin görünmez kılınmasına yönelik her türlü çabayı reddediyoruz. Basın özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının yanındayız" dedi.

Kaynak: ANKA
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