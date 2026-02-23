Haberler

Dem Parti Eş Genel Başkanları, Yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Bir Araya Gelecek

Güncelleme:
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın TBMM Grubu'nda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelecek.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın saat 16.30'da TBMM Grubu'nda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın saat 16.30'da TBMM Grubunda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelecek.

Kaynak: ANKA
