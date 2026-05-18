Haberler

Dem Parti Eş Genel Başkanları, İbrahim Kaypakkaya'yı Andı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla İbrahim Kaypakkaya ve Diyarbakır Zindanı'nda direnen Dörtler'i andı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 68 kuşağının gençlik lideri İbrahim Kaypakkaya'yı andı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ser verip sır vermeyen devrimci önder İbrahim Kaypakkaya'yı ve Diyarbakır Zindanı'nda bedenlerini ateşe vererek zulme karşı direnişin simgesi olan Dörtler'i saygıyla anıyorum. Onlar, teslimiyetin dayatıldığı en karanlık zamanlarda hakikatin, onurun ve direnişin adını tarihe yazdılar. Mirasları hafızamızda, mücadeleleri yolumuzdadır" ifadesini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da sosyal medya hesabından "Mayıs, halkların demokrasi ve özgürlük mücadelesinde nice devrimcinin ölümsüzleştiği aydır. Ser verip sır vermeyen İbrahim Kaypakkaya'yı, enternasyonalist mücadelenin öncülerinden Haki Karer'i ve Diyarbakır Zindanı'nda zulme karşı bedenlerini ateşe veren Dörtler'i saygı ve minnetle anıyorum. Onlar, en karanlık dönemlerde direnişin, hakikatin ve halkların ortak geleceğinin simgesi oldular. Onların mücadele mirasını ve bizlere bıraktıkları zafer umudunu büyüteceğimizin sözünü veriyoruz" paylaşımında bulundu.

Kaynak: ANKA
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim

Cenazede TikTok çekmişti! Özür beklerken tepki çekecek yeni açıklama
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali

Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı kabul etti
Brüksel'de bir okulda patlayıcı düzenek bulundu

Belçika'daki Türk mahallesindeki okulda patlayıcı düzenek bulundu
TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu

TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi

Aralarında vatandaşlarımız da var! Türkiye'den saldırıya sert tepki