Dem Parti Eş Genel Başkanları, İbrahim Kaypakkaya'yı Andı

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 68 kuşağının gençlik lideri İbrahim Kaypakkaya'yı andı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ser verip sır vermeyen devrimci önder İbrahim Kaypakkaya'yı ve Diyarbakır Zindanı'nda bedenlerini ateşe vererek zulme karşı direnişin simgesi olan Dörtler'i saygıyla anıyorum. Onlar, teslimiyetin dayatıldığı en karanlık zamanlarda hakikatin, onurun ve direnişin adını tarihe yazdılar. Mirasları hafızamızda, mücadeleleri yolumuzdadır" ifadesini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da sosyal medya hesabından "Mayıs, halkların demokrasi ve özgürlük mücadelesinde nice devrimcinin ölümsüzleştiği aydır. Ser verip sır vermeyen İbrahim Kaypakkaya'yı, enternasyonalist mücadelenin öncülerinden Haki Karer'i ve Diyarbakır Zindanı'nda zulme karşı bedenlerini ateşe veren Dörtler'i saygı ve minnetle anıyorum. Onlar, en karanlık dönemlerde direnişin, hakikatin ve halkların ortak geleceğinin simgesi oldular. Onların mücadele mirasını ve bizlere bıraktıkları zafer umudunu büyüteceğimizin sözünü veriyoruz" paylaşımında bulundu.

Kaynak: ANKA