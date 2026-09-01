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DEM Parti Eş Genel Başkanları'ndan yeni adli yıl açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanları'ndan yeni adli yıl açıklaması
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yeni adli yıl dolayısıyla açıklama yaptı. Hatimoğulları, "Hukukun siyasetin gölgesinden çıktığı, yargının hiçbir kimliğe, düşünceye ya da toplumsal kesime göre ayrım yapmadığı bir ülke mümkündür" derken; Bakırhan "Adalet, ayrımsız uygulandığında adalettir" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yeni adli yıl dolayısıyla açıklama yaptı. Hatimoğulları, "Hukukun siyasetin gölgesinden çıktığı, yargının hiçbir kimliğe, düşünceye ya da toplumsal kesime göre ayrım yapmadığı bir ülke mümkündür" derken; Bakırhan "Adalet, ayrımsız uygulandığında adalettir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yeni adli yıl dolayısıyla açıklama yaptı. Eş Genel Başkanlar, yeni adli yılın hukukun üstünlüğünün güçlendiği, yargının bağımsız ve tarafsız işlediği ve adalete eşit erişimin sağlandığı bir dönem olması temennisinde bulundu.

"HUKUKUN SİYASETİN GÖLGESİNDEN ÇIKTIĞI BİR ÜLKE MÜMKÜN"

"Yeni adli yılın hukukun üstünlüğünün, bağımsız ve tarafsız yargının, adalete eşit erişimin güçlendiği bir döneme vesile olmasını diliyorum" diyen Hatimoğulları, hukukun siyasetin etkisinden uzak olması, yargının toplumun farklı kesimleri arasında ayrım yapmaması gerektiğini vurguladı.

"Hukukun siyasetin gölgesinden çıktığı, yargının hiçbir kimliğe, düşünceye ya da toplumsal kesime göre ayrım yapmadığı bir ülke mümkündür" ifadelerini kullanan Hatimoğulları, cezaevlerinden meydanlara, yerel iradeden ifade özgürlüğüne kadar adaletin eksik kaldığı her alanda sözü büyütmeye devam edeceklerini kaydetti.

BAKIRHAN: "ADALET, AYRIMSIZ UYGULANDIĞINDA ADALETTİ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise yeni adli yılın hukukun herkes için eşit şekilde uygulandığı bir düzenin kurulmasına katkı sunmasını diledi.

Bakırhan, "Yeni adli yılın, hukukun herkes için aynı şekilde işlediği bir düzenin inşasına hizmet etmesini diliyorum. Adli yılın açılışında, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir hukuk düzenini yeniden hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.

Adaletin temel ölçütünün ayrım yapılmadan uygulanması olduğunu belirten Bakırhan, "Adalet, ayrımsız uygulandığında adalettir" dedi.

Bakırhan, başta infaz düzenlemesi olmak üzere hukuk devleti, demokrasi ve barışı güçlendirecek adımların atılması çağrısında bulunarak, "Başta infaz düzenlemesi olmak üzere; hukuk devletini, demokrasiyi ve barışı güçlendirecek adımların atılması, 86 milyonun tamamının yararına olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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