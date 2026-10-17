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DEM Parti Eş Genel Başkanları, DİSK Genel Merkezi'nde Arzu Çerkezoğlu ile görüştü

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DEM Parti Eş Genel Başkanları, DİSK Genel Merkezi'nde Arzu Çerkezoğlu ile görüştü
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DİSK Genel Merkezi'nde Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu ile görüştü. DİSK'in paylaşımına göre heyet gündeme dair konuları değerlendirdi ve hayırlı olsun dileğinde bulundu.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DİSK Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu ile görüştü.

DİSK'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dem Parti heyeti, DİSK Genel Merkezi'ni ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, Eş Genel Başkan Yardımcıları Mahfuz Güleryüz ve Sevtap Akdağ Karahanlı'nın yer aldığı heyet, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan ile bir araya gelerek gündeme dair konuları değerlendirdi" denildi.

Kaynak: ANKA
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