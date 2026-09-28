DEM Parti Eş Genel Başkanları 12 yaşındaki çocuğun 17. ölüm yılında adalet istedi

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 12 yaşındaki Ceylan Önkol'un yaşamını yitirmesinin 17'nci yılında sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda "adalet" çağrısında bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 12 yaşındaki Ceylan Önkol'un yaşamını yitirmesinin 17'nci yılında sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Hatimoğulları, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"12 yaşındaydı Ceylan Önkol… Bu toprakların adalet hafızasında kapanmayan bir yaranın adı oldu. 17 yıl geçti. Tek bir fail dahi yargılanmadı, adalet sağlanmadı. Bugün barışın imkanlarını büyütürken bu yaralar sarılmak, Ceylan'ın ve yaşamı elinden alınan çocukların hesabı sorulmak zorunda. Çünkü gerçek bir barış, geçmişin acılarını örterek değil; hakikatle yüzleşerek ve adaleti sağlayarak mümkün."

BAKIRHAN: "ADALET TALEBİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Bakırhan ise açıklamasında, Ceylan Önkol'un hayatının karakoldan atılan bir havan mermisiyle yarım kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"12 yaşındaki Ceylan Önkol'un hayatı, karakoldan atılan bir havan mermisiyle yarım kaldı. Aradan 17 yıl geçti. Bugüne kadar hakikat ortaya çıkarılmadı, sorumlular hesap vermedi. Ceylan'ın dosyası, cezasızlığın ve hakikatin üzerinin örtülmesinin acı örneklerinden biri olarak hafızamızda. Ceylan için adalet, yalnızca geçmişe değil, geleceğe dair bir sorumluluktur. Ceylan Önkol'u unutmadık. Sorumlular hesap verene kadar adalet talebimizden vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA