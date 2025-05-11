DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Batman'da Cenaze Törenine Katıldı

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden partisinin Batman İl Başkanı Mustafa Mesut Tetik'in cenaze törenine katıldı.

Hava yolu ile Batman'a getirilen Tetik'in cenazesi, kent merkezindeki Tilmerç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, burada yaptığı konuşmada, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de 3 Mayıs'ta vefat ettiğini anımsatarak, Sırrı Süreyya Önder ve Mustafa Mesut Tetik'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Hatimoğulları, "Çok isterdik ki barış sürecinin konuşulduğu bu günlerde kendileri de buna tanıklık etsinler. Ümit ediyoruz ki geriye kalanlarla barışın haberini, makalesini, şiirini, sözünü ve duygusunu hep birlikte yazabileceğimiz günleri hep beraber görebiliriz." dedi.

Törene, Tetik'in ailesi ve yakınları ile partililer katıldı.