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DEM Parti'den "suikast" açıklaması: Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulundu

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Hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile ilgili rahatsızlığının bir hafta öncesinde aracına suikast düzeneği bulunduğu iddia edildi. Bu iddiaya DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir" denildi.

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in 2 Nisan'da aracında suikast düzeneği bulunduğu iddiasına ilişkin DEM Parti'den açıklama geldi. Önder'in aracında düzenek bulunduğu ifade edildi.

DEM Parti'den 18 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddialarına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, 2 Nisan'da Önder'in aracının lastiklerinden ses gelmesi üzerine yapılan incelemede araçta demirden yapılmış keskin bir düzenek yerleştirildiği tespit edildiği aktarıldı.

DEM PARTİ: DEMİRDEN YAPILAN DÜZENEK BULUNDU

DEM Parti'den söz konusu suikast iddiasına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın-yayın organlarında İmralı Heyeti Üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz merhum Sırrı Süreyya Önder'e suikast düzenlendiğine dair haberlere ilişkin açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

2 Nisan'da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder'in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir.

Önder bu olayı parti kurullarına taşımış ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir. Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir."

SUİKAST İDDİASINI DOĞU PERİNÇEK DİLLENDİRMİŞTİ

Suikast iddiasını ilk olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ortaya atmıştı. Perinçek, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ı suikast konusunda uyardığını söylemişti.

Perinçek "Sayın Önder, kalp rahatsızlığı geçirdiği gün bizi ziyarete geldi. Daha önce randevu almıştı. Biz de ağırladık. O görüşmede de Kandil de açıkladığı için söylemekte çekince görmüyorum Öcalan'ın kendilerine "Amerika ve israil sizi öldürür" dediğini söylediğini ifade etmişti.

DEM Parti'den
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

sırrı beyin cenazesi canlı yayınlandı şehitin cenazesi altyazı geçti yazıklar olsun bize şehit ailelerine yazık hepsi bir hiç uğruna mı şehit oldu

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Haber YorumlarıSinan Ökten:

suikatsi siz yapıyorsunuz zaten kesin kendiniçinizde bi anlaşmazlık vardır

Yorum Beğen70
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Haber YorumlarıArif İnanç:

Yenimi geldi aklin8za açıklamak.kaosa ihtiyacınız yok ki toplum olarak. Zaten sürekli kaos üreten CHP var ken.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

lastiğe yabancı maddenin girmesi suikast yapıldı anlamına gelmez iki ay önce aynı olay benim başıma geldi

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Haber YorumlarıCan Manay:

O bir şüphe ise, 40 bin şehidin katili kesindir. Bir katil aranacaksa alt yazı geçen şehidin katili bilinsin ona göre davranılsın.

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Haber YorumlarıErtuğrul Can:

Keskin bir düzenekmiş..düzenek dediğin keskinmi olur.hadi oldu diyelim anlamadlm şimdi adam zaten vefat etmiş..

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Haber YorumlarıMusty:

pkk koydu adam olmus zaten guya sucu hukumete yikacaklar

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Haber YorumlarıRealist:

Benimde arabanın lastiğine her sene 1-2 defa vida giriyor.. Bana da suikast düzenlemek istemiş olabilirler...

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