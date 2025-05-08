DEM Parti'den "suikast" açıklaması: Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulundu

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in 2 Nisan'da aracında suikast düzeneği bulunduğu iddiasına ilişkin DEM Parti'den açıklama geldi. Önder'in aracında düzenek bulunduğu ifade edildi.

DEM Parti'den 18 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddialarına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, 2 Nisan'da Önder'in aracının lastiklerinden ses gelmesi üzerine yapılan incelemede araçta demirden yapılmış keskin bir düzenek yerleştirildiği tespit edildiği aktarıldı.

DEM PARTİ: DEMİRDEN YAPILAN DÜZENEK BULUNDU

DEM Parti'den söz konusu suikast iddiasına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın-yayın organlarında İmralı Heyeti Üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz merhum Sırrı Süreyya Önder'e suikast düzenlendiğine dair haberlere ilişkin açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

2 Nisan'da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder'in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir.

Önder bu olayı parti kurullarına taşımış ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir. Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir."

SUİKAST İDDİASINI DOĞU PERİNÇEK DİLLENDİRMİŞTİ

Suikast iddiasını ilk olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ortaya atmıştı. Perinçek, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ı suikast konusunda uyardığını söylemişti.

Perinçek "Sayın Önder, kalp rahatsızlığı geçirdiği gün bizi ziyarete geldi. Daha önce randevu almıştı. Biz de ağırladık. O görüşmede de Kandil de açıkladığı için söylemekte çekince görmüyorum Öcalan'ın kendilerine "Amerika ve israil sizi öldürür" dediğini söylediğini ifade etmişti.