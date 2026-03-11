Haberler

Dem Parti'den Salih Müslim İçin Taziye Mesajı

Güncelleme:
DEM Parti, hayatını kaybeden PYD Eşbaşkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim için taziye mesajı yayımlayarak, Müslim'in halkının özgürlük mücadelesindeki katkılarını vurguladı.

(ANKARA) - DEM Parti, hayatını kaybeden PYD Eşbaşkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim için taziye mesajı yayımladı.

Partiden paylaşılan mesajda, "PYD Eşbaşkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ömrünü halkının özgürlük mücadelesine adayan ve bu yolda en önde yürümekten bir an bile tereddüt etmeyen Salih Müslim'e rahmet, ailesine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz. Salih Müslim'in bıraktığı direniş mirası, kalbi halkının özgürlüğü için atan herkesin pusulası olacak. Müslim, başta Kürt halkı olmak üzere halkların belleğinde sonsuza kadar özgürlük ve demokrasi şehidi olarak yaşayacak. Oxir be Hevale Heja, biranina berxwedana te de her ü her reya me roni bike...." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA



