Dem Parti:  Eş Genel Başkanımız Hatimoğulları Rojava'yı Ziyaret Edecek

(ANKARA) - DEM Parti, "Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları, Federe Kürdistan Bölgesi üzerinden Rojava'yı ziyaret edecektir" açıklamasını yaptı.

Partiden yapılan açıklamada, ziyarete, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Van Milletvekili ve Demokratik Birlik İnisiyatifi Sözcüsü Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Mersin Milletvekili Ali Bozan ile çeşitli baro ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de yer alacağı belirtildi.

Ziyaret kapsamında, siyasi partiler başta olmak üzere bölgenin siyasi dinamiklerini temsil eden isimlerle görüşmeler yapılması planlanıyor.