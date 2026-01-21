Haberler

Dem Parti:  Eş Genel Başkanımız Hatimoğulları Rojava'yı Ziyaret Edecek

Güncelleme:
DEM Parti, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları'nın Federe Kürdistan Bölgesi üzerinden Rojava'yı ziyaret edeceğini duyurdu. Ziyarette, çeşitli siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da yer alacak.

(ANKARA) - DEM Parti, "Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları, Federe Kürdistan Bölgesi üzerinden Rojava'yı ziyaret edecektir" açıklamasını yaptı.

Partiden yapılan açıklamada, ziyarete, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Van Milletvekili ve Demokratik Birlik İnisiyatifi Sözcüsü Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Mersin Milletvekili Ali Bozan ile çeşitli baro ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de yer alacağı belirtildi.

Ziyaret kapsamında, siyasi partiler başta olmak üzere bölgenin siyasi dinamiklerini temsil eden isimlerle görüşmeler yapılması planlanıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
