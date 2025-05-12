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DEM Parti'den PKK'nın Fesih ve Silah Bırakma Kararına Destek

DEM Parti'den PKK'nın Fesih ve Silah Bırakma Kararına Destek
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının tarihsel önemine değinerek, bu kararın yaşam bulması için çalışacaklarını ifade etti. Doğan, demokratik çözüm sürecinin güvencesi olacaklarını vurguladı.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Bu tarihi çağrının yaşam bulması için var gücümüzle çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Doğan, partisinin MYK toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında, MYK gündeminin terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı olduğunu söyledi.

"Bu kararın tarihsel öneminin altını çiziyoruz." diyen Doğan, bunun sadece bir fesih kararı olmadığını, değişim ve dönüşüme davet eden yeni bir inşa süreci olduğunu dile getirdi.

Dem Parti olarak bu kararın önemli olduğunun altını çizdiklerini anlatan Doğan, demokratik çözüm sürecinin güvencesi olacaklarını vurguladı.

Doğan, şunları kaydetti:

"Bu tarihi çağrının yaşam bulması için var gücümüzle çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. DEM Parti olarak, herkesi ama herkesi ezberlerini bozmaya davet ediyoruz. Herkesi bu fırsatın ciddiyetine uygun bir şekilde pozisyon almaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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