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Dem Parti'den Otokoç'a Yönelik Saldırılara Kınama

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DEM Parti, Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yönelik silahlı saldırıyı kınayarak, can kaybı yaşanmamasının teselli olduğunu ve toplumsal barışı tehdit eden şiddetin kabul edilemez olduğunu belirtti.

(ANKARA) - DEM Parti'den, "Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yönelik silahlı saldırıları kınıyoruz. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Toplumsal barışı tehdit eden her türlü şiddet eylemi karşısındaki tutumumuz nettir, bu tür saldırılar kabul edilemez" açıklaması yapıldı.

DEM Parti, Otokoç'a yönelik silahlı saldırıları kınadı. Partiden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yönelik silahlı saldırıları kınıyoruz. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Yaşananların tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için etkin ve şeffaf bir soruşturmanın ivedilikle yürütülmesi gereklidir. Toplumsal barışı tehdit eden her türlü şiddet eylemi karşısındaki tutumumuz nettir, bu tür saldırılar kabul edilemez."

Kaynak: ANKA
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