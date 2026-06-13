DEM Parti Eş Genel Başkanları "İkinci Yüzyılda Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü Konferansı"na katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, "İkinci Yüzyılda Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü Konferansı"na katıldı.

Bakırköy'deki Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmalarını eski CHP Milletvekili Rıza Türmen ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak yaptı.

Açılışın ardından konferans, ilk gününde "Cumhuriyetin Kurucu Hikayesi, İmkanlar ve Dışarıda Bırakılanlar", "Yüz Yıllık Yalnızlık: Milliyetçilik, Hafıza ve Toplumsal Kutuplaşma", "Kürt Meselesi: Yüz Yıllık Meselenin Yeni Yüzyılı" başlıklı oturumlar ve "Kimin Cumhuriyeti, Nasıl Bir Gelecek?" başlıklı panellerle devam etti.

Konferansın ikinci gününde ise "Toplumdan Devlete Demokratikleşme İmkanları", "Demokrasinin ve Barışın Toplumsallaşması" ve "Aynı Göğün Altında: Dayanışma, Örgütlenme ve Katılımcı Demokrasi" başlıklı oturumlar yapılacak. Konferansın sonunda "Yeni Yüzyıla Demokratik Çağrı" metni kamuoyuyla paylaşılacak.

Türkiye'nin ikinci yüzyılında demokrasi, barış, eşit yurttaşlık ve birlikte yaşam arayışlarını ortak bir zeminde tartışmak, farklı toplumsal ve siyasal kesimlerin sözünü, deneyimini ve önerilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen konferans, demokratik bir geleceğin inşasına katkı sunmayı hedefliyor.