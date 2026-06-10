Hatimoğulları'ndan Fatoş Pınar Türker'e Destek Mesajı
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 15 aydır cezaevinde olan İBB Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'e destek verdi. Türker, gözaltı sürecinde çıplak arama yapıldığını söylemişti.
(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Fatoş Pınar Türker'e destek mesajı yayımladı.
15 aydır cezaevinde tutulan İBB Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in dün mahkeme salonunda ifade verirken, gözaltı sürecinde çıplak arama yapıldığına yönelik sözleri tepki yarattı.
Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Yapan utansın, ben utanmıyorum' diyen Fatoş Pınar Türker'e dayanışma duygularımızı iletiyoruz." dedi.
Kaynak: ANKA