Haberler

Dem Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan Deniz Göktaş'ın Tutuklanmasına Tepki: Gülmek de Güldürmek de Yasak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasını eleştirerek 'Gülmek de güldürmek de yasak' dedi ve ifade özgürlüğü vurgusu yaptı.

(ANKARA)- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki göstererek, "Gülmek de güldürmek de yasak. Ne trajikomik bir korku sahnesi" dedi.

Hatimoğulları'nın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Gülmek de güldürmek de yasak. Ne trajikomik bir korku sahnesi. Deniz Göktaş hakkında verilen tutuklama kararı sözün, gülümsemenin, esprinin dahi güvence altında olmadığını bir kez daha göstermiştir."

Deniz Göktaş şahsında ortaya çıkan mesele ifade özgürlüğünün askıya alınması, demokratik ve hukuki güvencelerin hiçe sayılmasıdır. Söz olsun; Deniz'i de, arkadaşlarımızı da cezaevlerinden çekip alacak, demokratik toplumu inşa edeceğiz."

Kaynak: ANKA
İstanbul'da erkeklere tacizde bulunan kadın sağlık kuruluşuna sevk edildi

Erkeklerin korkulu rüyası olan kadınla ilgili jet karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Ake'den sonra bir uçak daha inecek! Bu kez de Madrid'den

Nathan Ake'den sonra bir uçak daha! Bu kez de Madrid'den inecek
Silahla vurdukları adamı darbederek öldürdüler: Cinayet anı kamerada

Vurdukları yetmedi, döve döve öldürdüler
Mahalleliden hırsızlara sıra dışı tuzak: Yakalayıp koli bandıyla 'Teletabilere' benzettiler

Canlarından bezen mahalleliden sıra dışı tuzak! Bu hale getirdiler
Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü

Komşuda bir patlama daha! Can kaybı yine çok yüksek
'Futbolcu olmasaydınız ne yapmak isterdiniz?' sorusuna Fatih Tekke'den şaşırtan yanıt

"Futbolcu olmasaydınız mesleğiniz ne olurdu?" sorusuna ilginç yanıt
İlaçlanan ağaçtan topladığı kirazdan yedikten sonra fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti

Ağaçtan toplayıp yediği meyve, sonu oldu! Eşi de yaşam savaşı veriyor
İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu

Üst düzey isimler tabutu başında gözyaşlarına boğuldu