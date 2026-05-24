CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesi... Dem Parti: "Demokratik Siyasete Yönelik Her Türlü Müdahalenin Karşısındayız"

(ANKARA) - DEM Parti'den, CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesine ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Demokratik siyasete yönelik her türlü müdahalenin dün olduğu gibi bugün de karşısındayız. Yetkilileri gerilimi büyüten tutumlardan vazgeçmeye, demokratik hukuk ilkelerine uygun davranmaya ve toplumsal barışı esas alan bir yaklaşımı benimsemeye çağırıyoruz" denildi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik kararıyla polisin CHP Genel Merkezine zorla girerek parti yöneticilerini, milletvekillerini ve yurttaşları tahliye etmesini kabul etmiyoruz. Türkiye'nin en temel ihtiyacı, demokratik hukuk ilkelerinin güçlendirilmesi, toplumsal barışın büyütülmesi ve demokratik siyaset alanının genişletilmesiyken; bu baskıcı yöntemlerde ısrar edilmesi kabul edilemez."

DEM Parti olarak, demokratik siyasete yönelik her türlü müdahalenin dün olduğu gibi bugün de karşısındayız. Yetkilileri gerilimi büyüten tutumlardan vazgeçmeye, demokratik hukuk ilkelerine uygun davranmaya ve toplumsal barışı esas alan bir yaklaşımı benimsemeye çağırıyoruz. CHP yöneticilerini ve CHP'ye gönül vermiş yurttaşlarımızı da yaşanan sorunları sağduyulu bir şekilde diyalogla ve uzlaşıyla çözmeye davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA