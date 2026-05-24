Haberler

CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesi... Dem Parti: "Demokratik Siyasete Yönelik Her Türlü Müdahalenin Karşısındayız"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti, CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesini kabul etmediklerini belirterek, yetkilileri demokratik hukuk ilkelerine uymaya ve toplumsal barışı esas almaya çağırdı.

(ANKARA) - DEM Parti'den, CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesine ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Demokratik siyasete yönelik her türlü müdahalenin dün olduğu gibi bugün de karşısındayız. Yetkilileri gerilimi büyüten tutumlardan vazgeçmeye, demokratik hukuk ilkelerine uygun davranmaya ve toplumsal barışı esas alan bir yaklaşımı benimsemeye çağırıyoruz" denildi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik kararıyla polisin CHP Genel Merkezine zorla girerek parti yöneticilerini, milletvekillerini ve yurttaşları tahliye etmesini kabul etmiyoruz. Türkiye'nin en temel ihtiyacı, demokratik hukuk ilkelerinin güçlendirilmesi, toplumsal barışın büyütülmesi ve demokratik siyaset alanının genişletilmesiyken; bu baskıcı yöntemlerde ısrar edilmesi kabul edilemez."

DEM Parti olarak, demokratik siyasete yönelik her türlü müdahalenin dün olduğu gibi bugün de karşısındayız. Yetkilileri gerilimi büyüten tutumlardan vazgeçmeye, demokratik hukuk ilkelerine uygun davranmaya ve toplumsal barışı esas alan bir yaklaşımı benimsemeye çağırıyoruz. CHP yöneticilerini ve CHP'ye gönül vermiş yurttaşlarımızı da yaşanan sorunları sağduyulu bir şekilde diyalogla ve uzlaşıyla çözmeye davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi

CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi

CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polisler devrede
CHP Genel Merkezi'nin içi savaş alanına döndü! Göz gözü görmüyor

CHP Genel Merkezi'nin içi savaş alanına döndü! Göz gözü görmüyor
Hatay'daki selde ölen Musa'nın annesi: Polis olacaktın, nereye gidiyorsun

Selde ölen Musa'nın annesi: Polis olacaktın, nereye gidiyorsun
Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı

Ünlü oyuncudan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı
Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı

Demir kapıdan atlayıp saydırdı: Erdoğan'ı koltukta tutmak için...

Duyanlar inanamıyor: Burada kurbanlık düve ve tosunlar 45 bin liraya satılıyor

Burada kurbanlık düve ve tosunlar 45 bin liraya satılıyor
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı