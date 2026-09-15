DEM Parti: 'Bir yandan barıştan söz edip diğer yandan demokratik alanı daraltarak sürecin yürütülmesi toplum nezdinde inandırıcı olmaz'

(ANKARA) - Dem Parti'den SYKP Eş Genel Başkanı Melih Mertcan Titiz, ESP üyeleri de dahil çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına ilişkin olarak yapılan açıklamada, " Türkiye'nin barışı ve demokratik çözümü tartıştığı böylesi tarihsel bir dönemde, her gün toplumun başka bir kesiminin hedef gösterilmesi; siyasetçilerin, hak savunucularının, gazetecilerin, yazarların ve akademisyenlerin sesinin kısılmaya çalışılması kabul edilemez. İktidara bir kez daha hatırlatıyoruz, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin bir yandan barıştan söz edip diğer yandan demokratik alanı daraltarak yürütülmesi toplum nezdinde inandırıcı ve güven verici olmaz" ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Melih Mertcan Titiz, ESP üyeleri ve çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına ilişkin şunlar kaydedildi:

" Türkiye'nin barışı ve demokratik çözümü tartıştığı böylesi tarihsel bir dönemde, her gün toplumun başka bir kesiminin hedef gösterilmesi; siyasetçilerin, hak savunucularının, gazetecilerin, yazarların ve akademisyenlerin sesinin kısılmaya çalışılması kabul edilemez. Dün hak savunucularının, gazetecilerin, yazarların ve Barış Akademisyenlerinin sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engellerinin ardından bugün de bileşenimiz SYKP'nin Eş Genel Başkanı Melih Mertcan Titiz, yine bileşenimiz ESP'nin üyeleri ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması bu açıdan tabloyu ağırlaştırmaktadır. İktidara bir kez daha hatırlatıyoruz, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin bir yandan barıştan söz edip diğer yandan demokratik alanı daraltarak yürütülmesi toplum nezdinde inandırıcı ve güven verici olmaz. Barışın dili ile baskının pratiği yan yana duramaz. 86 milyon yurttaşımızın barış ve güven içinde yaşadığı bir Türkiye'ye giden yol daha fazla hukuktan, daha fazla demokrasiden ve daha fazla özgürlükten geçmektedir."

Kaynak: ANKA