DEM Parti, Aliağa patlamasında kar arzusunun işçi yaşamından üstün olmadığını savundu

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Aliağa'da meydana gelen patlamaya ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, "Kar arzusu ve amacı, emekçilerin yaşam hakkından üstün değildir. Patlamanın tüm yönleriyle aydınlatılması, ihmallerin ve sorumluların ortaya çıkarılması için sürecin takipçisi olacağız" denildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Aliağa'da meydana gelen patlamaya ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, "İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlama Türkiye'yi yasa boğdu. Patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı diliyor, yaralanan işçilerin bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz. Yaşanan bu acı olay, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin çalışma yaşamındaki hayati önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Emekçilerin yaşamını tehlikeye atan ihmallerin önüne geçilmeli, iş yerlerinde gerekli güvenlik önlemleri eksiksiz alınmalı, etkin denetim mekanizmaları işletilmelidir. Kar arzusu ve amacı, emekçilerin yaşam hakkından üstün değildir. Patlamanın tüm yönleriyle aydınlatılması, ihmallerinve sorumluların ortaya çıkarılması için sürecin takipçisi olacağız" denildi.

Kaynak: ANKA