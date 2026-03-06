Haberler

Dem Parti Grup Başkanvekili Kılıç Koçyiğit, 8 Mart'ın Resmi Tatil İlan Edilmesi İçin Kanun Teklifi Verdi

Güncelleme:
DEM Parti, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün resmi tatil ilan edilmesi amacıyla TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu. Teklifin gerekçesinde, bu günün kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin sembolü olduğuna vurgu yapıldı.

(TBMM) - Dem Parti, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün resmi tatil ilan edilmesi amacıyla TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu.

Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in imzasını taşıyan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün resmi tatil ilan edilmesine ilişkin kanun teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifin gerekçesinde, 8 Mart'ın kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin tarihsel hafızasını taşıyan ve bu hafızayı bugüne bağlayan siyasal bir gün olduğu belirtilerek, "1 Mayıs'ın Emek ve Dayanışma Günü olarak tatil ilan edilmesi nasıl emek mücadelesinin tarihsel öneminin tanınması anlamına geliyorsa, 8 Mart'ın resmi tatil ilan edilmesi de kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin kamusal ve kurucu bir değer olarak tanınması anlamına gelecektir. 8 Mart'ın resmi tatil olması, kadınların o gün ücretli ya da ücretsiz emek baskısı altında kalmaksızın bir araya gelmesini, söz üretmesini, forumlar, yürüyüşler ve dayanışma etkinlikleri düzenlemesini güvence altına alacaktır" denildi.

Düzenlemenin, kadınların demokratik katılım hakkının kurumsal düzeyde tanınmasını sağlayacağı ifade edilen gerekçede, "Kadınların yüz yılı aşkın süredir sürdürdüğü mücadele, yalnızca geçmişin değil, bugünün ve geleceğin meselesidir. 8 Mart'ın 'Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü' adıyla resmi tatil ilan edilmesi; tarihsel bir borcun teslimi, eşitlik ilkesinin somutlaştırılması ve demokratik toplum idealine yönelik güçlü bir irade beyanıdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
