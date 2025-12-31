Haberler

Hindistan'ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde sis nedeniyle uçuş iptalleri devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde hava kirliliği nedeniyle Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda 148 uçuş iptal edilirken, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Hava kalitesi endeksi ise 445 olarak ölçüldü.

Hindistan'ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde hava kirliliğinin yol açtığı sis, Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda bugün de 148 uçuşun iptal edilmesine neden oldu.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde hava kirliliği "şiddetli" seviyede seyretmeye devam ederken, ülkenin en işlek havalimanlarından biri olan Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle uçuşlarda yaşanan aksaklıklar sürüyor.

Hava kirliliğinin yol açtığı yoğun sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesinin neredeyse 50 metreye kadar düşmesi, hava trafiğinde aksaklıklara neden oldu.

Yetkililer, 148 uçuşun iptal edildiğini, 150'den fazla uçuşun ertelendiğini ve 2 uçuşun da diğer havalimanlarına yönlendirildiğini belirtti.

Hükümete bağlı Merkezi Kirlilik Kontrol Kurulu (CPCB) verileri, başkentte sabah saatlerinde ölçülen Ulusal Hava Kalitesi Endeksi'nin (AQI) 445 olduğunu gösterdi.

Yoğun sis nedeniyle ülkedeki demir yolu seferlerinde de aksamalar yaşandığı ifade edildi.

Hava kirliliği sebebiyle Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda dün 550'den fazla uçuş rötar yapmış, olumsuz hava koşulları nedeniyle 118 uçuş iptal edilmişti.

Hava Kalitesi Endeksi ise 388 seviyesinde kaydedilmişti.

Başkent Yeni Delhi ve çevresindeki eyaletler, her kış egzoz gazları, odun, kömür ve anız yakımı ile rüzgar hızının düşük seyretmesi nedeniyle yoğun hava kirliliğiyle karşı karşıya kalıyor.

Bu durum, bölgede çeşitli solunum yolu hastalıklarına yol açıyor.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
MSB'den SDG mesajı: Suriye insiyatif alırsa Türkiye destek olacaktır

SDG'ye verilen süre doldu! MSB'den dikkat çeken harekat mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj

Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj
Dünya devinden şirketi batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim

Dünya devini batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı

Türkiye'de de mağazaları var! Kahve devi yüzlerce şubesini kapatıyor