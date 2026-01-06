Haberler

Maduro'nun Yardımcısı Delcy Rodriguez Yemin Ederek Geçici Devlet Başkanı Oldu

Maduro'nun Yardımcısı Delcy Rodriguez Yemin Ederek Geçici Devlet Başkanı Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela'da eski Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Nicolas Maduro'nun alıkonulmasının ardından Geçici Devlet Başkanlığı görevini devralarak, ülkenin barış ve istikrarını koruma adına birlik çağrısında bulundu.

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Yemin töreninden görüntüler

ABD'nin 3 Ocak'ta düzenlediği askeri operasyon sırasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından, eski Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez pazartesi günü yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini devraldı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

ABD'nin 3 Ocak'ta düzenlediği askeri operasyon sırasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından, eski Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez pazartesi günü yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini devraldı.

Rodriguez, ülkenin barış ve istikrarının tehdit altında olduğunu belirterek, ülkeyi savunmak için birlik çağrısı yaptı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı

Sarayda silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek

İki ünlü ismin boşanma davasında tanık olacaklar
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
EFT ve havale ücretlerine zam

2026 tarifesi belli oldu! Bankalar da yüzde 30 zam yaptı
Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek

İki ünlü ismin boşanma davasında tanık olacaklar
Aman dikkat! Bu 19 telefon modeli tarih oluyor

Bu telefonlara sahip olanlar dikkat! Kullanım ömrü sona eriyor
Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Şırnak'ta kameraya yansıdı

Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Güneydoğu'da görüntülendi