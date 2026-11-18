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İsrail'de "Değişim Bloğu" liderleri, Beyahad Partisi lideri Naftali Bennett'in geçici Başbakan Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği 3 saatlik görüşmenin yol açtığı gerilimin ardından mevcut hükümeti en kısa sürede görevden uzaklaştırma konusunda mutabık olduklarını duyurdu.

İsrail Meclisinde bir araya gelen muhalefet liderleri, toplantının ardından yayımladıkları ortak açıklamada, yeni hükümetin kurulması için birlikte çalışmayı sürdüreceklerini belirterek birlik mesajı verdi.

Yashar, Beyahad, Demokratlar ve İsrail Evimiz partilerinin liderleri, önceliklerinin Gadi Eisenkot başkanlığında ulusal acil durum hükümeti kurmak ve Netanyahu'yu mümkün olan en kısa sürede görevden uzaklaştırmak olduğunu vurguladı.

Bu hedef doğrultusunda eş güdüm içinde ve hızla hareket etmeyi sürdüreceklerini belirten liderler, "İçinde bulunduğumuz anın gerektirdiği şey budur." ifadesini kullandı.

Bennett'in Netanyahu ile birlik hükümeti seçeneğini gündeme getirdiği iddiası

Muhalefet liderlerinin İsrail Meclisindeki toplantısı, Bennett'in bloktaki müttefiklerine önceden haber vermeden Netanyahu ile bir araya gelmesinin ardından gerçekleşti.

Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan Bennett'e yakın kaynaklar, Netanyahu ile 3 saat süren görüşmenin bir "güvenlik brifingi" olduğunu, Beyahad liderinin Netanyahu başkanlığındaki bir koalisyona diğer muhalefet partileri olmadan katılmasının söz konusu olmadığını savundu.

Haberde, Bennett'in muhalefet liderleriyle yaptığı toplantıda, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'ni de kapsayan bir ulusal birlik hükümeti kurulması seçeneğinin sonuna kadar değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdiği öne sürüldü.

Gazeteye konuşan Bennett'e yakın bir kaynak, "Bennett, bir birlik senaryosunun yalnızca dönüşümlü başbakanlık anlaşmasında ilk sıranın Eisenkot'ta olması durumunda geçerli olabileceğini belirtti. Bennett, bunu Gadi'ye ve tüm blok liderlerine iletti." ifadelerini kullandı.

Buna karşılık Eisenkot, İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ve Demokratlar Partisi lideri Yair Golan'ın Netanyahu ile aynı hükümette yer almaya kesin olarak karşı çıktığı aktarıldı.

Golan ise toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Herkes içinde bulunduğumuz anın ciddiyetini ve hızla istikrarlı bir hükümet kurma ihtiyacını tam olarak anlıyor. Bunun ötesinde detay vermeyeceğim. Bu hassas bir görüşme." dedi.

Kaynak: AA