Haberler

Defne Devlet Hastanesi'nde poliklinik ve yataklı servis hizmetlerine ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da etkili olan sağanak sonrası Defne Devlet Hastanesi'nde bazı bölümler su baskınından etkilendi. Poliklinik ve yataklı servis hizmetleri 30 Mart'a kadar durduruldu, acil servis hizmetleri ise devam ediyor.

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, kentte dün etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölümleri su baskınından etkilenen Defne Devlet Hastanesi'nde poliklinik ve yataklı servis hizmetlerine 30 Mart'a kadar ara verildiğini duyurdu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dünkü yağış nedeniyle hastanenin bazı bölümlerinin su baskınından etkilendiği bildirildi.

Su baskınından etkilenen servislerdeki hastaların ivedilikle Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun ve Reyhanlı devlet hastanelerine nakledildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastalarımızın tedavileri ilgili hastanelerde kesintisiz olarak devam etmekte olup, su baskını nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Gerekli kontrollerin sağlanması, temizlik ve bakım işlemlerinin titizlikle tamamlanması, herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesi amacıyla Defne Devlet Hastanemizde 27-30 Mart tarihleri arasında poliklinik ve yataklı servis hizmetlerine ara verilmiştir. Hastanemizin acil servis hizmetleri ise kesintisiz olarak devam etmektedir."

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

