Hatay'da tırın refüje ve sinyalizasyon direğine çarptığı kaza kamerada
Hatay'ın Defne ilçesinde, iş makinesi yüklü bir tırın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp sinyalizasyon direğine çarpması sonucu kaza meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Hatay'ın Defne ilçesinde iş makinesi yüklü tırın refüje ve sinyalizasyon direğine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
H.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır, Defne-Samandağ kara yolu Güneysöğüt Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyonunu kaybetmesi sonucu refüje çıkarak sinyalizasyon direğine çarparak durdu.
Kazada yaralanan olmazken, araçta ve sinyalizasyon direğinde hasar oluştu.
Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde tırın sinyalizasyon direğine çarpması ve yol kenarında bekleyen vatandaşın kaza yerinden uzaklaşma anları yer alıyor.