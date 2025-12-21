Haberler

Aydın'da define aramak için kazdığı tünelde fenalaşan kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde define aramak için kaçak kazı yapan Sezer Ayhan, girdiği tünelde fenalaşarak hayatını kaybetti. Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, saatler süren çalışma sonucu Ayhan'ın cansız bedenine ulaştı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde define aramak için kaçak kazı yapan kişi girdiği tünelde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kalfaköy Mahallesi'nde kaçak kazı yapan T.Y. ve arkadaşı Sezer Ayhan (32) yaklaşık 20 metre tünel kazdı.

Ayhan tünele girerken arkadaşı ise dışarıda gözcülük yaptı.

Bir süre sonra Ayhan'ın fenalaştığını duyan T.Y. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri Ayhan'ı kurtarmak için çalışma başlattı.

Tünelin dar ve uzun olmasından dolayı ekiplerin güçlükle ulaştığı noktada Ayhan'ın cansız bedeni bulundu.

Saatler süren çalışma sonucu tünelden çıkarılan Ayhan'ın cenazesi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

T.Y. ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Lookman'a çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı

Süper Lig devinden çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de bir ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner ilk kez denendi
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Bursaspor'dan dikkat çeken transfer! Halil Akbunar imzayı attı

Herkesi şaşırtan imza! Bursaspor, Süper Lig'in yıldızını transfer etti
Fenerbahçe'de Lookman'a çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı

Süper Lig devinden çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı
Eşini sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı

Sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı
Ölü bulundukları otomobilde, isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi

2 gencin ölü bulunduğu araçta ele geçirildi! Üzerinde isimleri yazıyor
Aydın'da define aramak için girdiği tünel mezarı oldu

Ekipler saatler sonra ulaşabildi, girdiği tünel mezarı oldu
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Diyarbakır'da buzul çağ kalıntısı! Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor

Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor
Otoyolda tehlikeli yolculuk: Ehliyetsiz sürücüye 63 bin lira ceza

Şovunu sosyal medyada paylaştı, bedeli ağır oldu
Galatasaray'ın efsaneleri RAMS Park'ta

Galatasaraylı taraftarları duygulandıran görüntü
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
title