Karaman'da define aramak için 2 iş makinesi ile kazı yapan 14 kişi suçüstü yakalandı

Karaman'da define aramak için iş makineleri ile kazı yapan 14 kişi, jandarma ekipleri tarafından dronla tespit edilerek yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güldere köyünde define aramak için iş makinesiyle kazı yapıldığı bilgisini aldı. Ekipler, 'Anadolu Mirası' operasyonları kapsamında belirtilen bölgede hem karadan hem de dronla havadan çalışma başlattı. Çalışma sonucu 2 adet iş makinesiyle kazı yapan M.T., M.D., F.T., M.M.S., M.A., K.G., İ.T., A.K., A.Ö., S.U., E.G., M.A., Ö.Ö. ve R.K.'yi suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan 2 iş makinesi, 1 dedektör, 1 alan tarama cihazı ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

