Define ararken suçüstü yakalandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde evinin bahçesinde 20 metrelik çukur kazıp, define arayan C.İ. (46), jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Bahçede yapılan aramalarda 7 tarihi eser niteliğinde madeni para, 7 tarihi obje ile kazı için araç ve gereçler ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Caferbey Mahallesi'nde oturan C.İ.'nin, evinin bahçesinde izinsiz tarihi eser kazısı yaptığı bilgisini aldı. İhbar üzerine Sart Karakol Komutanlığı, Jandarma suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) ekipleri ortak operasyon düzenledi. Yapılan baskında, evin bahçesinde define aramak amacıyla kazıldığı değerlendirilen 20 metrelik çukur bulundu. Bahçede yapılan aramalarda; 7 tarihi eser niteliğinde madeni para, 7 tarihi obje, 1 hilti, 1 havalandırma pompası, 1 seyyar vinç, 2 su bulma aparatı, 2 kazma ve 1 kafa lambası ele geçirildi. Gözaltına alınan C.İ. hakkında adli işlem başlatıldı.