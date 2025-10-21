Haberler

Define ararken suçüstü yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, evinin bahçesinde izinsiz define kazısı yapan C.İ. jandarma tarafından yakalandı. Bahçede bulunan 20 metrelik çukurda 7 tarihi eser niteliğinde madeni para ve çeşitli kazı ekipmanları ele geçirildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde evinin bahçesinde 20 metrelik çukur kazıp, define arayan C.İ. (46), jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Bahçede yapılan aramalarda 7 tarihi eser niteliğinde madeni para, 7 tarihi obje ile kazı için araç ve gereçler ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Caferbey Mahallesi'nde oturan C.İ.'nin, evinin bahçesinde izinsiz tarihi eser kazısı yaptığı bilgisini aldı. İhbar üzerine Sart Karakol Komutanlığı, Jandarma suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) ekipleri ortak operasyon düzenledi. Yapılan baskında, evin bahçesinde define aramak amacıyla kazıldığı değerlendirilen 20 metrelik çukur bulundu. Bahçede yapılan aramalarda; 7 tarihi eser niteliğinde madeni para, 7 tarihi obje, 1 hilti, 1 havalandırma pompası, 1 seyyar vinç, 2 su bulma aparatı, 2 kazma ve 1 kafa lambası ele geçirildi. Gözaltına alınan C.İ. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
