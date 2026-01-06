Haberler

Define ararken patlama meydana geldi: 2 yaralı

Güncelleme:
Konya'nın Ereğli ilçesinde define aramak için yapılan kazı sırasında gübre ile hazırlanan patlayıcının sebeple meydana gelen patlamada iki kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde define aramak amacıyla yapılan kazı sırasında karşılarına çıkan kayayı gübre ile parçalamak isterken meydana gelen patlamada Özer S. ve Tahsin E. yaralandı.

Olay, bugün Ereğli ilçesi Zengen ve Kutören Mahallesi bölgesinde meydana geldi. Özer S. ve Tahsin E., define aramak için kazı yaptıkları sırada karşılarına çıkan kayayı parçalamak için gübreden hazırladıkları patlayıcı kullanmak istedi. Gübrenin sıkıştırılması sırasında patlama meydana geldi. Özer S. ve Tahsin E., patlama sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine adresi jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulansla Niğde'deki hastanelere kaldırıldı.

