Define Arama Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yapılan operasyonda, define aradığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen kazı ekipmanları ile birlikte şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 4 şüpheli define aradıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güney Mahallesi'nde define arandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Çalışma sonucunda düzenlenen operasyonda ekipler, şüpheliler H.D, E.Ö, C.G. ve Ş.Y'yi gözaltına aldı. Define aranan yerde dedektör, kazma, kürek ve çeşitli kazı ekipmanları ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel